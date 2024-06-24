Сборка Exeed на российском заводе - оцениваем шансы!
24 июня стало известно, что ныне принадлежащий компании «Автодом» бывший завод Mercedes в Есипово Московской области начнет производить кроссоверы Exeed VX уже в июле, а к августу машины начнут поступать в дилерскую сеть китайского бренда.
Сборка контрактная, «Автодом» будет получать оплату за каждую произведенную машину. На новость отреагировал главный редактор «За рулем».
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
— Предполагается, что крупноузловую сборку из китайских машинокомплектов начнут в июле – с отгрузкой машин дилерам в августе. Вторая модель должна встать на конвейер в феврале 2025 года – скорее всего, TXL.
Якобы, на каждом собранном автомобиле завод заработает €450–500. Смотря как считать, конечно, но сумма смешная. А нужно ли рынку много кроссоверов Exeed VX по цене около 5 млн рублей – отдельный вопрос.
Добавим, что производителем в декларациях указывается сама компания «Автодом», а в номенклатуре планирующихся к производству моделей кроме Exeed VX и TXL фигурируют также Jaecoo J8 и Chery Tiggo.
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Источник: Максим Кадаков