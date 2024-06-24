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Восстание машин отменяется? Из-за сбоя в электронике 2 машины попали в ДТП

Ошибка искусственного интеллекта в кроссовере Li L9 стала причиной ДТП в Китае

Искусственный интеллект прочно входит в современную жизнь, а системы безопасности в транспортных средствах помогают водителям избегать дорожно-транспортных происшествий. Но иногда система дает сбой, и в итоге на дорогах возникают опасные инциденты, один из таких случаев произошел в Китае.

Китайский б/у кроссовер за 2 млн рублей — что с ним не так

Автовладелец передвигался на кроссовере Li Auto L9 на одной из трасс в Китае в левом ряду со скоростью примерно 80 км/ч. В какой-то момент машина резко затормозила и остановилась. Выяснилось, что искусственный интеллект отреагировал на гигантский рекламный баннер во всю ширину трассы, на котором были изображены минивэн и фургон.

Электроника посчитала изображенные автомобили за настоящие, решив, что впереди произошло ДТП. Эта ошибка системы обернулась ДТП с другим кроссовером, никто не пострадал, но обе машины получили повреждения. По словам экспертов, аналогичные ситуации с «фантомным торможением» происходят у машин с системами полуавтономного вождения, но ситуация с реакцией электроники на рекламный баннер возникла впервые.

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Источник: carscoops.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:соцсети
Количество просмотров 2
24.06.2024
Фото:соцсети
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