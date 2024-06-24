Этот неубиваемый легендарный «японец» теперь продается в РФ: известна цена

Самый надежный автомобиль в мире привезли в Россию по цене от 6,75 млн рублей

Рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный экспертами Consumer Reports самым надежным автомобилем в мире, привезли в РФ по альтернативным каналам. Цена на одном из сайтов объявлений начинается от 6 750 000 рублей.

Внедорожник 2024 г. в. может привезти под заказ компания из Владивостока. Уточняется, что в стоимость входит утильсбор. Комплектация в объявлении не указана, но по фото можно понять, что это подготовленная для бездорожья версия TRD Off-road. Ее отличают особенные «внедорожные» шины, экспедиционный багажник на крыше и ярко выраженный воздухозаборник на капоте.

Toyota 4Runner

Среди опций кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, парктроники и двухзонный климат-контроль.

Та же компания продает еще два Toyota 4Runner 2023 г. в. за 6 770 000 и 6 890 000 рублей. Самый «свежий» внедорожник шестого поколения можно купить в Краснодаре за 9 888 000 рублей. У новейшего авто гибридная силовая установка e-Force, состоящая из 282-сильной бензиновой турбо-«четверки» объемом 2,4 литра, 49-сильного электромотора и 8-ступенчатой АКП.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner пятого поколения всегда оснащается только 4,0-литровым бензиновым атмосферником V6 мощностью 273 л.с. и классической пятиступенчатой АКП.

Привод в обоих поколениях полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»