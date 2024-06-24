Названы запчасти, на которые уходит больше всего денег

Автостат: самую крупную долю в структуре рынка автокомпонентов занимают шины

Названы десять самых больших статей расходов на запчасти. Лидером этого топ-10 ожидаемо стали шины: в структуре вторичного рынка автокомпонентов (то есть тех деталей, которые продаются частным покупателям, не заводам) они заняли 14% емкости.

На втором месте располагаются детали подвески – почти 9% процентов емкости рынка, что немало, а на третьем, с совсем небольшим отставанием – моторные и трансмиссионные масла.

В топ-5 самых капиталоемких автомобильных компонентов вошли также детали тормозной системы и электрооборудования. А во второй части десятки разместились фильтры, элементы трансмиссии и рулевого управления, а также кузовные детали и аккумуляторы.

В общей сложности на эти десять групп в минувшем году пришлось 57% всей емкости вторичного рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России. А сама эта емкость суммарно составила 27,2 млрд долларов США.

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Источник: Автостат