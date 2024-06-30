Ограбил храм и на эти деньги купил авто (видео)

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В Астрахани задержали мужчину, укравшего пожертвования и купившего машину

В полицию Астрахани обратился представитель храма преподобного Сергия Радонежского, рассказавший, что из их сейфа похищены пожертвования на сумму более 450 тысяч рублей. Полицейским удалось установить личность подозреваемого, 42-летнего жителя села Хошеутово, и остановить автомобиль, на котором тот ездил.

Выяснилось, что он тайком проник на второй этаж храма, оставленным в замке ключом открыл сейф, забрал деньги и ушел. На большую часть суммы он купил себе машину, а остальные потратил. Машину полиция у него забрала.

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«В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен еще к двум кражам. В первом случае он похитил 7450 рублей, оставленных продавцом ритуального агентства, расположенного в районе кладбища на ул. Рождественского, в одной из коробок в торговом помещении. Во втором мужчина зашёл в астраханскую хореографическую школу и, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдал, украл из ящика стола 3300 рублей», – уточняет пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Возбуждены уголовные дела по частям 1, 2 и 3 статьи 158 УК РФ, фигурант заключен под стражу…

Источник: МВД Медиа

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