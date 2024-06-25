Ведущие автопроизводители доверяют Rolf

Автодилерам и дистрибьюторам важны качество и доступность моторных масел

Сегодня многие автодилеры и дистрибьюторы при выборе поставщика моторных масел и других расходных материалов для постгарантийного ТО руководствуются качеством продукции, а также её официальной доступностью на российском рынке.

Поэтому растет популярность и востребованность моторных масел и другой продукции под брендом Rolf, производство которой локализовано в России, в то время как компоненты высочайшего уровня от ведущих мировых производителей базовых масел и пакетов присадок импортируются из-за рубежа. Смазочные материалы и технические жидкости бренда рекомендованы для постгарантийного обслуживания автомобилей ведущих европейских производителей, в том числе – класса премиум.

Например, для автомобилей Jaguar и Land Rover в России синтетические моторные масла Rolf официально рекомендованы для постгарантийного обслуживания.

Недавно продукция под брендом Rolf получила допуск STJLR.03.5005 – данный стандарт включает требования к моторным маслам для дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) – одного из наиболее распространённых в российских модификациях автомобилей Land Rover.

До этого одобрение компании Jaguar Land Rover получили синтетические моторные масел Rolf Professional вязкости 0W-20 и 0W-30. Это стало итогом масштабных испытаний, проходивших под строгим контролем специалистов британской автомобильной компании.

Кроме Jaguar Land Rover, моторные масла Rolf получили официальные одобрения от Mercedes-Benz и Volvo, что позволяет обслуживать практически весь современный модельный ряд «гражданских» автомобилей этих марок.

А в мире автоспорта масла Rolf получили известность благодаря партнёрству c командой Sportcar Racing Team, выступающей в кольцевых гонках на спортивных автомобилях Porsche.

Для того, чтобы сделать подбор продукта максимально комфортным для российских автолюбителей, в Рольфе разработали подборщик масел, доступный на сайте.

Алгоритм способен подобрать подходящее масло или антифриз из линейки Rolf не только по марке и модели автомобиля, спецификации или оригинальному номеру, но также по номеру двигателя и даже по маслу-аналогу, которое ранее было залито в автомобиль.

Подборщик доступен по ссылке.

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