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Если в вашей машине стоит этот мотор — гордитесь, он признан самым надежным в мире

HotCars: двигатели Toyota и Honda — самые надежные атмосферные «четверки» в мире

Самым надежным четырехцилиндровым атмосферным двигателем признан Toyota 22RE, впервые его установили в 1985 году в пикапе Toyota Hilux, а также внедорожнике 4Runner. К такому выводу пришли эксперты авторитетного ресурса HotCars.

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Четырехцилиндровые моторы до настоящего времени востребованы на рынке, их безнаддувные версии зачастую можно встретить под капотом автомобилей экономкласса, таких как Honda Civic или Toyota Corolla.

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Объем двигателя Toyota 22RE составляет 2,4 л, а мощность 105 л.с., он состоит из чугунного блока цилиндров с усовершенствованными алюминиевыми головками, одним верхним распредвалом и прочной цепью ГРМ. По мнению экспертов, недостатком такого мотора являются передние сальники, дело в том, что они часто трескаются и протекают. Кроме того, после пробега более 160 тыс километров необходимо менять прокладки головки блока цилиндров.

Вторым по надежности безнаддувным четырехцилиндровым мотором эксперты назвали Honda K24 – его используют в автомобилях Honda с начала 2000 годов. Двигатель ценят за надежность и неприхотливость, но и у него есть «болячки». Самой распространенной проблемой Honda K24 называют течь сальников и преждевременный износ выпускного распредвала. У версии Earth Dreams во впускных клапанах и уплотнениях клапанов может накапливаться нагар. В итоге снижается мощность, а расход топлива при этом повышается.

Источник: hotcars.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
25.06.2024
Фото:Depositphotos
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