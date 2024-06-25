Если в вашей машине стоит этот мотор — гордитесь, он признан самым надежным в мире

HotCars: двигатели Toyota и Honda — самые надежные атмосферные «четверки» в мире

Самым надежным четырехцилиндровым атмосферным двигателем признан Toyota 22RE, впервые его установили в 1985 году в пикапе Toyota Hilux, а также внедорожнике 4Runner. К такому выводу пришли эксперты авторитетного ресурса HotCars.

Четырехцилиндровые моторы до настоящего времени востребованы на рынке, их безнаддувные версии зачастую можно встретить под капотом автомобилей экономкласса, таких как Honda Civic или Toyota Corolla.

Объем двигателя Toyota 22RE составляет 2,4 л, а мощность 105 л.с., он состоит из чугунного блока цилиндров с усовершенствованными алюминиевыми головками, одним верхним распредвалом и прочной цепью ГРМ. По мнению экспертов, недостатком такого мотора являются передние сальники, дело в том, что они часто трескаются и протекают. Кроме того, после пробега более 160 тыс километров необходимо менять прокладки головки блока цилиндров.

Вторым по надежности безнаддувным четырехцилиндровым мотором эксперты назвали Honda K24 – его используют в автомобилях Honda с начала 2000 годов. Двигатель ценят за надежность и неприхотливость, но и у него есть «болячки». Самой распространенной проблемой Honda K24 называют течь сальников и преждевременный износ выпускного распредвала. У версии Earth Dreams во впускных клапанах и уплотнениях клапанов может накапливаться нагар. В итоге снижается мощность, а расход топлива при этом повышается.

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Источник: hotcars.com