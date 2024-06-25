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Представлен обновленный 640-сильный «немец»: сколько он стоит

Компания Audi презентовала самый мощный Q8 с ДВС за всю историю модели

Осенью 2023 года дебютировал обновленный Audi Q8. Теперь немецкий автопроизводитель представляет его «заряженные» версии RS Q8 и еще более «злую» RS Q8 Performance, которая стала самым мощным Q8 за всю историю модели.

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Модель RS Q8 Performance оснащена V8 объёмом 4.0 литра мощностью 632 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 3,6 секунды, а максимальная скорость равна 280 км/ч.

Audi Q8
Audi Q8

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У RS Q8 тот же мотор, но его отдача уменьшена до 592 л.с. и 800 Нм. Оба варианта оснащены 8-ступенчатым «роботом» Tiptronic, системой постоянного полного привода Quattro, адаптивной «пневмой», системой активной стабилизации кузова, мощными тормозными механизмами (диски до 440 мм в версии Performance) и механическим межосевым дифференциалом.

В Европе уже можно купить новые Audi Q8. Стоимость RS Q8 составляет 141 900 евро, RS Q8 Performance – 155 700 евро.

Audi Q8
Audi Q8

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Audi

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Audi
Количество просмотров 1
25.06.2024
Фото:Audi
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