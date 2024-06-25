Объявлены цены на китайского конкурента Toyota RAV4. Сборка российская

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Цены на кроссовер Forthing T5 российской сборки начинаются от 1,9 млн рублей

Компания Ixen Motors Rus, официальный дистрибьютор бренда Forthing в России, раскрыла стоимость нового кроссовера T5, произведенного на «Автоторе».

Автомобиль будет доступен в одной комплектации по цене 1,9 млн рублей.

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Габариты Forthing T5: 4545 мм в длину, 1825 мм в ширину и 1750 мм в высоту, колесная база составляет 2720 мм.

Под капотом автомобиля 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор, мощностью 144 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой АКП. Передняя подвеска типа MacPherson, задняя – независимая многорычажная. Все тормоза – дисковые.

Системы безопасности Forthing T5 включают фронтальные и боковые подушки, а также пакет активных ассистентов: систему курсовой устойчивости, распределения тормозных усилий, мониторинга давления в шинах, помощи при спуске, ассистент старта в гору, контроль тяги и сигнализацию об экстренном торможении.

Интерьер Forthing T5
Интерьер Forthing T5

Кроссоверы с «крадущимся львом» на логотипе будут выпускать в России

Внешне Forthing T5 выделяется хромированными элементами и светодиодными ходовыми огнями. Внутри установлена мультимедийная система с большим сенсорным экраном и русифицированным интерфейсом, встроенный видеорегистратор и шесть динамиков.

Сиденья обшиты экокожей, передние кресла оснащены обогревом и электрорегулировками. Салон имеет атмосферную подсветку, панорамную крышу и люк с электроприводом. Дверь багажного отделения оснащена электроприводом.

В Forthing T5 опционально доступны функция бесключевого доступа и запуска с кнопки, круиз-контроль, задние парковочные датчики и камера заднего вида.

Старт продаж Forthing T5 намечен на лето этого года.

Вообще бренд Forthing – дочерняя структура концерна Dongfeng, но дистрибьюторы в России у них разные. Сборку T5 наладили в Калининграде, где также ведут подготовку к промышленному производству минивэна Forthing M4 Yacht.

Источник: Ixen Motors Rus

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Ixen Motors Rus
Количество просмотров 9
25.06.2024
Фото:Ixen Motors Rus
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