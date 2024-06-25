Изменилась цена самого доступного китайского кроссовера в России

Бюджетный китайский кроссовер JAC JS3 подорожал в России на 50 тыс. рублей

Компания JAC изменила стоимость модели JS3. Автомобиль остается самым доступным китайским кроссовером в России, но из прайс-листа убрали комплектацию Comfort 2023 г. в. по цене 1,7 млн рублей. Сейчас самой дешевой комплектацией является Comfort MT 2024 за 1,75 млн рублей. То есть, модель стала дороже на 50 тыс. рублей.

Автомобиль в этой версии оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 109 л.с. и МКП. В топовой версии кроссовер оснащается вариатором.

JAC JS3

В комплектацию входят две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с 4 динамиками, парковочные датчики сзади, круиз-контроль.

JAC JS3

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Источник: «Автоновости дня»