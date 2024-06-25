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Погиб ребенок, 10 человек пострадали: новые детали ДТП с маршрутным автобусом

В Якутии произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом и легковушкой

В Якутии, в поселке Жатай 24 июня около 22:00 случилась страшная авария: столкнулись маршрутный автобус и легковушка. Есть пострадавшие и погибшие.

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На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ, МЧС России, скорая медпомощь, республиканские пожарные. Всего было задействовано 20 работников экстренных служб и восемь единиц техники.

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В маршрутном автобусе находилось 50 пассажиров, в легковой машине один человек. Водитель легковушки умер на месте. Уточняется, что трагедия унесла жизнь одного ребенка. Пострадали, предварительно, десять человек. Состояние остальных граждан, находившихся в автобусе, и степень вреда их здоровью уточняется.

Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. В региональном минздраве сообщили, что в различные медучреждения Якутии доставили троих пострадавших в ДТП взрослых, один из которых в тяжелом состоянии, и одного ребенка.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Саха, Telegram-канал Министерства здравоохранения Якутии

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МЧС
Количество просмотров 3
25.06.2024
Фото:МЧС
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