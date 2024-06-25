ОСАГО окончательно убрали из списка обязательных документов при регистрации ТС

Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации машины

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об исключении ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации ТС в ГАИ. Соответствующие изменения внесут в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».

Предложение об исключении ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации машин внес глава комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Осенью 2023 года проект закона одобрили в первом чтении.

Нововведение будет распространяться как на постановку авто на госучет, так и перерегистрацию из-за смены собственника.

Также теперь граждане, желающие продать машину, смогут сразу снимать ее с учета в ГАИ, а не через 10 суток после обращения.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: ТАСС