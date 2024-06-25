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Россия стала крупнейшим рынком для Китая в части экспорта легковых автомобилей

Китай почти на треть увеличил экспорт автомобилей в Россию и другие страны

Россия стала для Китая главным рынком экспорта легковых автомобилей. С начала текущего года из КНР было отгружено 2,5 млн машин в Российскую Федерацию и другие страны. Это на 26% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу.

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В частности, в мае 2024 года из Поднебесной экспортировано 568 тыс автомобилей, этот показатель на 29% больше, чем в 2023 году, и на 2% больше, чем в апреле текущего года. С января по май 2024 года китайский экспорт автомобилей достиг показателя в 46,4 млрд долларов, а темпы роста экспорта составили 20,1%. Средняя экспортная цена автомобилей составляет 19 тыс долларов (примерно 1,666 млн рублей по текущему курсу) – это почти на уровне 2023 года.

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В топ-5 крупнейших стран для экспорта автомобилей из Китая в мае 2024 года вошли: Россия – 103 763 единиц, Бразилия – 53 164 экз., Мексика – 42 192 шт., Бельгия – 28 851 экз., ОАЭ – 28 661 шт.

Список из пяти стран, в которые Китай экспортирует автомобили в период с января по май 2024 года состоит следующим образом: Россия – 372 542 экз., Мексика – 190 897 маши, Бразилия – 159 612 шт., Бельгия – 124 081 единиц, ОАЭ – 114 530 экз.

Источник: 32cars.ru

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Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
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Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
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