Этот популярный «китаец» подешевел в России: цена ниже 2 млн рублей

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Китайский седан Omoda S5 получил в РФ новую базовую версию Classic за ₽2 млн

Китайский седан Omoda S5 стал доступнее в России за счет новой комплектации под названием Classic. В такой версии автомобиль стоит 1,999 млн рублей. Предыдущая самая дешевая комплектация авто под названием Life стоит 2,02 млн рублей.

Omoda S5
Omoda S5
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При этом стоит отметить, что разница составила всего 20 тыс. рублей, но версия Classic потеряла много опций. Так, из комплектации были исключены светодиодные фары, электропривод складывания зеркал, люк и многое другое.

Интерьер Omoda S5
Интерьер Omoda S5

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При этом техника осталась та же: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л. с. сочетается с вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 2
25.06.2024
Фото:Omoda
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