Этот популярный «китаец» подешевел в России: цена ниже 2 млн рублей

Китайский седан Omoda S5 получил в РФ новую базовую версию Classic за ₽2 млн

Китайский седан Omoda S5 стал доступнее в России за счет новой комплектации под названием Classic. В такой версии автомобиль стоит 1,999 млн рублей. Предыдущая самая дешевая комплектация авто под названием Life стоит 2,02 млн рублей.

Omoda S5

При этом стоит отметить, что разница составила всего 20 тыс. рублей, но версия Classic потеряла много опций. Так, из комплектации были исключены светодиодные фары, электропривод складывания зеркал, люк и многое другое.

Интерьер Omoda S5

При этом техника осталась та же: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л. с. сочетается с вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня