Цена полиса каско этого кроссовера может доходить почти до 2 млн рублей

Страховщики перечислили самые дорогие и экономичные автомобили по каско

Стоимость полной страховки каско итальянского кроссовера Lamborghini Urus может доходить до 1,7 млн рублей. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Согласие», об этом сообщает пресс-служба.

Lamborghini Urus

Также в список самых дорогих машин в части страхования специалисты внесли Rolls-Royce Cullinan (955 тыс. рублей), Bentley Bentayga (825 тыс. рублей), Range Rover Sport (825 тыс. рублей) и Range Rover (740 тыс. рублей). Также названы Гелендваген (675 тыс. рублей), BMW M6 (659 тыс. рублей), Mercedes-Benz S-класс (639 тыс. рублей), Aston Martin DBX (627 тыс. рублей) и минивэн Mercedes-Benz V-класса (540,5 тыс. рублей).

Интерьер Lamborghini Urus

Что касается страховки на отечественную Lada Granta, то цена полиса может составить 13,5 тыс. рублей, а Lada Niva – 14,1 тыс. рублей. По словам специалистов, чем дороже транспортное средство и выше сумма, на которую оно страхуется, тем больше будет цена полиса. При расчете каско учитываются более 100 показателей, включая семейное положение и наличие или отсутствие детей у водителя. По статистике, семейные автовладельцы управляют автомобилем намного аккуратнее.

При этом отмечается, что многие из указанных факторов оказывают только косвенное влияние. Главные критерии для расчета стоимости полиса каско – это история страхования по ОСАГО. Она содержит информацию обо всех ДТП с участием клиента (коэффициент бонус-малус), а также стаж, возраст водителя и регион его проживания.

Мощность автомобиля имеет не последнее значение при расчете каско, так как скоростные автомобили считаются более рисковыми, чаще остальных попадая в статистику по ДТП.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: пресс-служба компании «Согласие»