Вы покинули место ДТП? Вам ничего за это не будет – при одном условии

Верховный суд разъяснил, когда покинувший место ДТП водитель избежит наказания

В случае, если водитель отвозит пострадавшего в аварии человека в медучреждение и возвращается на место дорожно-транспортного происшествия, он не понесет наказание по статье об оставлении места ДТП. Такое разъяснение дал Верховный суд РФ.

Верховный суд России подготовил соответствующее дополнение в постановление Пленума Верховного суда от 2008 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«По смыслу закона по пункту "б" соответствующей части статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения) квалифицируется умышленное оставление водителем места совершения преступления в случаях, когда его действия не были обусловлены вытекающей из факта дорожно-транспортного происшествия необходимостью, например, доставления пострадавшего на своем транспортном средстве в лечебное учреждение при невозможности отправить его на попутном транспортном средстве, а также невозвращение водителя к месту ДТП после доставления пострадавшего в лечебное учреждение при наличии объективной возможности возвратиться», – говорится в разъяснении Пленума ВС.

Если виновник аварии покинет место ДТП, и при этом он «осознавал, что заведомо оставляет в опасности пострадавшего, то его действия при наличии к тому оснований подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом "б" соответствующей части статьи 264 УК РФ и статьей 125 (оставление в опасности)», говорится в проекте постановления.

При этом подчеркивается, что действия нетрезвого водителя, скрывшегося в места происшествия, подлежат квалификации сразу по двум отягчающим признакам: совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения и сопряженном с оставлением места аварии.

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Источник: ТАСС