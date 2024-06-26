Что не так с обслуживанием китайских авто — в автосервисе объяснили

Эксперт Овчинникова: авто из КНР не стали чаще ломаться, просто их стало больше

У китайских автомобилей нет каких-то особых проблем при их обслуживании, они типичны для возраста и класса конкретной модели. При этом есть сложности с запчастями и технической документацией. Таким мнением поделилась директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Она отметила, что китайские машины чаще стали поступать в сервис не из-за каких-то системных проблем – просто их стало больше. За пять месяцев 2024 года объем обслуживания автомобилей из КНР вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но доля «китайцев» в этой массе составляет всего 3,1%.

Согласно данным компании, стоимость обслуживания растет в пределах инфляции. Cредний чек на обслуживание авто из Китая вырос на 13% до 7 912 рублей.

«Это связано с тем, что самая большая доля принадлежит новым авто, которым требуется лишь превентивное техобслуживание, а не ремонт», – объясняет эксперт.

В основном все поломки и неполадки соответствуют пробегу и классу конкретного автомобиля. Логично, что ресурс деталей автомобиля эконом-бренда будет ниже, чем у моделей премиум сегмента, подчеркивает Овчинникова.

При этом эксперт обратила внимание на тот факт, что сохраняются сложности с подбором запчастей, а также недоступностью технических документов. У китайских специалистов специфичное отношение к каталогизации запчастей и регламентированию любых модификаций производства, отмечает Овчинникова. Все это усложняет процесс обслуживания таких автомобилей для простых автовладельцев, резюмировала эксперт.

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Источник: 1prime.ru