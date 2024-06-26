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Эти моменты нельзя упускать из виду при покупке авто с пробегом

Автоэксперт Титов дал рекомендации по покупке подержанной машины

Чтобы избежать риска покупки автомобиля, распиленного на части, необходимо провести тщательный визуальный осмотр кузова, лакокрасочного покрытия и интерьера, рассказал замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов.

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На кузове не должно быть неровностей, швов, следов коррозии, вмятин или иных серьезных повреждений. Сварочные швы со временем ржавеют, и их часто можно заметить невооруженным глазом, без использования специального оборудования.

Кроме того, толстый слой краски с использованием шпаклевки должен вызвать подозрения, так как он может скрывать следы распила.

Автомобиль, который подвергся распилу, можно обнаружить по дефектам в салоне. Например, после ДТП такие машины часто расходятся по швам. Поэтому важно внимательно осмотреть интерьер на наличие повреждений и признаков износа, проверить состояние обивки и сидений, выяснить, не перешит ли салон.

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Осмотрите моторный отсек на наличие утечек масла, антифриза и следов ремонта. Проверьте состояние ремней, шлангов и фильтров.

И, конечно, при покупке подержанного автомобиля важно проверить его историю. Запросите у продавца информацию о предыдущих владельцах, проведите проверку модели по VIN-номеру. Это поможет узнать, был ли автомобиль в ДТП, залоге или других обременениях, и не скручен ли пробег.

Кроме того, можно воспользоваться проверкой автомобиля через онлайн-маркетплейсы, которые предлагают надежные информационные сервисы.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 3
26.06.2024
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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