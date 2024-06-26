228 л.с., 7-ступенчатый робот: этот знакомый «немец» обновился, известны цены

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Компания Volkswagen представила обновленный седан Jetta для рынка США

Североамериканское отделение компании Volkswagen официально представило седан Volkswagen Jetta 2025. Автомобиль обновил внешность (переднюю часть), а также получил новый бампер, фары и решетку радиатора. В топовой версии есть светодиодная полоса, которая соединяет фары.

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Экран медиасистемы теперь не интегрирован в переднюю панель, а выполнен в виде отдельного элемента. Его диагональ теперь составляет 8 дюймов, функциональность расширилась за счет поддержки беспроводных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Volkswagen Jetta 2025
Volkswagen Jetta 2025

Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно

В базе в оснащение Jetta 2025 входит набор технологий активной безопасности VW IQ.Drive, включающий систему предупреждения о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением, систему мониторинга слепых зон, систему помощи удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль.

Volkswagen Jetta 2025
Volkswagen Jetta 2025
Volkswagen Jetta 2025
Volkswagen Jetta 2025

В техническом плане изменений не произошло. Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 158 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». В «горячей» версии Jetta GLI — 2,0-литровый турбомотор мощностью 228 л.с. и 7-ступенчатый «робот».

Но МКП уже доступна. Также для GLI можно заказать более эффективные тормоза, дифференциал повышенного трения и адаптивную подвеску.

Продажи Jetta 2025 начнутся в третьем квартале 2024 года. Цена автомобиля стартует от 23,3 тыс. долларов.

Volkswagen Jetta 2025
Volkswagen Jetta 2025

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Motor1.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:motor1
Количество просмотров 2
26.06.2024
Фото:motor1
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Отзывы о Volkswagen Jetta (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Jetta  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Перекупался Глав.Ред . ясно что у седанов плавность хода лучше чем у хетчей(неподресоренные массы и т.д..Колодочкин обьяснит)

+4