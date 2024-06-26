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Антенны в виде акульих плавников обернулись производителю многомиллионным иском

BMW грозит иск на миллионы долларов из-за копеечного дефекта антенны

Владельцы автомобилей BMW выпуска с 2017 по 2023 годы обратились в окружной суд штата Нью-Джерси (США) с коллективным иском к производителю бренда. Сумма иска из-за дефекта, устранение которого обойдется всего в 92 доллара, оценивается в 5 млн долларов.

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В коллективном исковом заявлении владельцы машин утверждают, что автомобили BMW сразу нескольких моделей имеют конструктивный недостаток. Речь идет о моделях BMW 330i, 340i, M440i, M550i, 750i, X1, X3, X4, X5, X6 и X7, произведенных в период с 2017 по 2023 годы. У всех этих автомобилей антенна, стилизованная под акулий плавник, отсоединяется от крыши, и вода просачивается внутрь салона. В итоге повреждается электрика, возникает коррозия, а обивка салона приходит в негодность.

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В Сети на различных форумах эта ситуация широко обсуждается, и многие владельцы BMW действительно в курсе такого дефекта. Претензии к производителю заключаются в том, что в руководстве компании знают о проблеме, но всячески скрывают и не признают ремонт гарантийным случаем.

Ирония судьбы в том, что на замену дефектного плавника антенны потребуется всего 92 доллара, но последствия от попадания воды в салон и поломка электроники могут обернуться ущербом на тысячи долларов.

Источник: carscoops.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
26.06.2024
Фото:Unsplash
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