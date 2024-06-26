Появились подробности про обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro Max для России

Компания Chery рассказала подробности про обновленный Tiggo 7 Pro Max для России

Компания Chery рассказала подробности про обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro Max для России и поделилась фото новинки. Внешне автомобиль отличается от предшественника обновленной решеткой радиатора, оптикой и другим бампером с характерными диагональными вставками по краям.

Салон оформлен в стиле седана Arrizo 8. Отделка темно-коричневого интерьера выполнена из экокожи и дополнена серыми матовыми вставками в передней панели и дверных картах. 12,3-дюймовые экраны системы мультимедиа и панели приборов объединены в изогнутый блок.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Автомобиль будет доступен в модификациях с передним и полным приводом. Машина в топовой полноприводной версии получила 19-дюймовые диски, светодиодную оптику, панорамную крышу и прочее.

Силовой агрегат остался прежним: это бензиновый турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. (275 Нм) в связке с 7-ступенчатым «роботом» DCT.

Сейчас стоимость Tiggo 7 Pro Max стартует от 2,72 млн рублей.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: «Известия»