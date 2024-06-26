#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пьяный водитель утопил мать и сына под Ярославлем
26 июня
Пьяный водитель утопил мать и сына под Ярославлем
В Ярославской области пьяный водитель утопил...
Джон Гуденаф
26 июня
Старейший лауреат Нобелевской премии скончался в возрасте 100 лет
Разработчик литий-ионных аккумуляторов Джон...
Бензин на бирже дорожает — как это отразится на стоимости топлива на АЗС
26 июня
Бензин на бирже дорожает — как это отразится на стоимости топлива на АЗС
Эксперты рассказали, как изменятся цены на АЗС...

Появились подробности про обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro Max для России

Компания Chery рассказала подробности про обновленный Tiggo 7 Pro Max для России

Компания Chery рассказала подробности про обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro Max для России и поделилась фото новинки. Внешне автомобиль отличается от предшественника обновленной решеткой радиатора, оптикой и другим бампером с характерными диагональными вставками по краям.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Салон оформлен в стиле седана Arrizo 8. Отделка темно-коричневого интерьера выполнена из экокожи и дополнена серыми матовыми вставками в передней панели и дверных картах. 12,3-дюймовые экраны системы мультимедиа и панели приборов объединены в изогнутый блок.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max

Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно

Автомобиль будет доступен в модификациях с передним и полным приводом. Машина в топовой полноприводной версии получила 19-дюймовые диски, светодиодную оптику, панорамную крышу и прочее.

Силовой агрегат остался прежним: это бензиновый турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. (275 Нм) в связке с 7-ступенчатым «роботом» DCT.

Сейчас стоимость Tiggo 7 Pro Max стартует от 2,72 млн рублей.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 3
26.06.2024
Фото:Chery
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 7 Pro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв