Цены на новые машины продолжат снижаться, но только при этих условиях

Эксперт Житнухин назвал условие для снижения цен на новые автомобили в России

Цены на новые легковые автомобили в России могут снизиться при определенных условиях. Об этом рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

В настоящее время средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ достигла 2,878 млн рублей. Для сравнения, в июле 2023 года цены на такие машины варьировались в пределах 3 млн рублей, и до настоящего времени этот уровень цен сохраняется. В марте цены дошли до максимального значения в 3,391 млн рублей, но в апреле 2024 года произошло снижение на 7%, а в мае – еще на 8,5%.

В качестве основной причины снижения средневзвешенной стоимости новых автомобилей в текущем мае Житнухин называет специальные маркетинговые предложения от дилеров и производителей покупателей. В частности, отечественную Lada весной этого года можно было купить со скидкой 20% благодаря программе господдержки. А при оформлении Lada Vesta 2023 года выпуска в лизинг можно было получить выгоду до 160 тыс рублей. Предложение не распространялось на комплектацию Sportline и версий с АКП.

«BAIC U5 Plus в прошлом месяце продавался со скидкой в 150 тысяч рублей, кроссовер X55 – с выгодой в 250 тыс рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 модельного года в рамках специального предложения стали дешевле на 245-370 тыс рублей», — уточнил эксперт.

По мнению Житнухина, эта тенденция может сохраниться при условии расширения модельного ряда новых автомобилей, в том числе за счет отечественных и китайских марок. Кроме того, на ценообразование может повлиять ключевая ставка, а также уровень спроса, резюмировал эксперт.

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Источник: lenta.ru