Популярный внедорожник подешевел – вот какую версию искать у дилера

АВТОВАЗ изменил цены на отдельные версии моделей Lada Granta и Niva Travel

Lada Granta, почти бессменный бестселлер АВТОВАЗа последних нескольких лет (за исключением некоторых периодов, вроде прошлой недели), пережила частичный пересмотр рекомендованных розничных цен (РРЦ). Источник сообщает, что модель подорожала сразу в двух версиях – седан в комплектации Comfort’24 Plus и лифтбек в комплектации Club’24.

А именно, седан в комплектации Comfort’24 Plus теперь оценивается производителем на 50 тысяч дороже (+4,1%); по данным официального сайта такая версия стоит от 1 278 000 рублей. Что касается лифтбека в комплектации Club’24, он прибавил на 30 тысяч рублей (+2,3%); официальная цена производителя – от 1 329 000 рублей.

Интересная ситуация с внедорожником Niva Travel – она и подорожала, и подешевела. РРЦ на комплектации Black’24, KHL’24 и Luxe’24 стала выше на 23 тысячи рублей (плюс 1,5 – 1,6%); версии стоят соответственно от 1 489 000, 1 556 000 и 1 531 000 рублей. А вот комплектация Comfort’24 подешевела, пусть и всего на 7 тысяч рублей (-0,5%), до 1 363 000 рублей.

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Источник: Цена Авто