Популярный внедорожник подешевел – вот какую версию искать у дилера
Lada Granta, почти бессменный бестселлер АВТОВАЗа последних нескольких лет (за исключением некоторых периодов, вроде прошлой недели), пережила частичный пересмотр рекомендованных розничных цен (РРЦ). Источник сообщает, что модель подорожала сразу в двух версиях – седан в комплектации Comfort’24 Plus и лифтбек в комплектации Club’24.
А именно, седан в комплектации Comfort’24 Plus теперь оценивается производителем на 50 тысяч дороже (+4,1%); по данным официального сайта такая версия стоит от 1 278 000 рублей. Что касается лифтбека в комплектации Club’24, он прибавил на 30 тысяч рублей (+2,3%); официальная цена производителя – от 1 329 000 рублей.
Интересная ситуация с внедорожником Niva Travel – она и подорожала, и подешевела. РРЦ на комплектации Black’24, KHL’24 и Luxe’24 стала выше на 23 тысячи рублей (плюс 1,5 – 1,6%); версии стоят соответственно от 1 489 000, 1 556 000 и 1 531 000 рублей. А вот комплектация Comfort’24 подешевела, пусть и всего на 7 тысяч рублей (-0,5%), до 1 363 000 рублей.
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Источник: Цена Авто
Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!