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Популярный внедорожник подешевел – вот какую версию искать у дилера

АВТОВАЗ изменил цены на отдельные версии моделей Lada Granta и Niva Travel

Lada Granta, почти бессменный бестселлер АВТОВАЗа последних нескольких лет (за исключением некоторых периодов, вроде прошлой недели), пережила частичный пересмотр рекомендованных розничных цен (РРЦ). Источник сообщает, что модель подорожала сразу в двух версиях – седан в комплектации Comfort’24 Plus и лифтбек в комплектации Club’24.

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А именно, седан в комплектации Comfort’24 Plus теперь оценивается производителем на 50 тысяч дороже (+4,1%); по данным официального сайта такая версия стоит от 1 278 000 рублей. Что касается лифтбека в комплектации Club’24, он прибавил на 30 тысяч рублей (+2,3%); официальная цена производителя – от 1 329 000 рублей.

Интересная ситуация с внедорожником Niva Travel – она и подорожала, и подешевела. РРЦ на комплектации Black’24, KHL’24 и Luxe’24 стала выше на 23 тысячи рублей (плюс 1,5 – 1,6%); версии стоят соответственно от 1 489 000, 1 556 000 и 1 531 000 рублей. А вот комплектация Comfort’24 подешевела, пусть и всего на 7 тысяч рублей (-0,5%), до 1 363 000 рублей.

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Источник: Цена Авто

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Софья Сандурская/ТАСС
Количество просмотров 3361
21.06.2024
Фото:Софья Сандурская/ТАСС
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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