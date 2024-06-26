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Самокатчики под «прицелом»: за вред здоровью ответят как водители

ВС разъяснил, что нарушители на электросамокатах подпадают под статью 268 УК РФ

Пленум Верховного суда внес изменения в постановление от 2008 года по делам о ДТП, добавив несколько новых законодательных положений.

Одно из них связано с понятием «средство индивидуальной мобильности», включенным в правила дорожного движения с 1 марта 2023 года.

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К таким средствам относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие подобные устройства с двигателем. Как и велосипеды и обычные самокаты, они не подпадают под действие статьи 264 УК РФ, пояснил судья Верховного суда РФ Сергей Абрамов, представляя постановление. То есть, в буквальном смысле, водителями механических транспортных средств их по-прежнему не считают, а поэтому наказывать их будут по другой статье.

Лица, управляющие такими средствами и допустившие нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, несут ответственность по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

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Ответственность по этой статье практически такая же, как и по статье 264 УК РФ, то есть в плане наказания неважно, управлял человек самокатом или автомобилем.

А это ограничение свободы на срок до 3 лет либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет, а при особо тяжелых последствиях (смерть двух или более лиц) водителям электросамокатов также, как водителям, грозит лишение свободы до 7 лет.

Источник: ТАСС, «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
26.06.2024
Фото:АГН «Москва»
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