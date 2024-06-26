Самокатчики под «прицелом»: за вред здоровью ответят как водители

ВС разъяснил, что нарушители на электросамокатах подпадают под статью 268 УК РФ

Пленум Верховного суда внес изменения в постановление от 2008 года по делам о ДТП, добавив несколько новых законодательных положений.

Одно из них связано с понятием «средство индивидуальной мобильности», включенным в правила дорожного движения с 1 марта 2023 года.

К таким средствам относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие подобные устройства с двигателем. Как и велосипеды и обычные самокаты, они не подпадают под действие статьи 264 УК РФ, пояснил судья Верховного суда РФ Сергей Абрамов, представляя постановление. То есть, в буквальном смысле, водителями механических транспортных средств их по-прежнему не считают, а поэтому наказывать их будут по другой статье.

Лица, управляющие такими средствами и допустившие нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, несут ответственность по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Ответственность по этой статье практически такая же, как и по статье 264 УК РФ, то есть в плане наказания неважно, управлял человек самокатом или автомобилем.

А это ограничение свободы на срок до 3 лет либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет, а при особо тяжелых последствиях (смерть двух или более лиц) водителям электросамокатов также, как водителям, грозит лишение свободы до 7 лет.

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Источник: ТАСС, «Российская газета»