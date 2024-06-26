Автомобили из Китая стали чаще попадать в автосервисы

Татьяна Овчинникова: китайские автомобили стали чаще нуждаться в обслуживании

Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова сообщила, что китайские автомобили стали чаще попадать в автосервисы, что связано с увеличением их количества на дорогах.

За первые пять месяцев 2024 года обслуживание китайских марок выросло на 32% по сравнению с прошлым годом, хотя их доля на сервисе составляет всего 3,1%. Число новых автомобилей из Китая (0-4 года) в сервисе увеличилось более чем вдвое, а машин 6-9 лет уменьшилось на 21%.

Стоимость обслуживания выросла на 13% до 7 912 рублей, что обусловлено превентивным техобслуживанием новых авто, а не ремонтом. Специфических проблем у китайских машин нет, поломки соответствуют пробегу и классу авто.

Однако все еще остаются трудности с подбором запчастей и технической документацией из-за особенностей китайского автопрома в каталогизации и регламентировании производства, отметила специалист.

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Источник: ПРАЙМ