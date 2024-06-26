Кроссовер с мотором 1.5, 150 л.с.: популярный на рынке, но мы знаем о его слабостях

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Эксперт «За рулем» рассказал о недостатках кроссовера Geely Coolray с пробегом

Этот китайский кроссовер поступил в официальную продажу в России с весны 2020 года.

За 1,4-1,6 млн рублей предлагаются автомобили с пробегом от 100 до 150 тысяч километров, но основная масса предложений находится в ценовом диапазоне от 1,8 до 2 миллионов рублей. При этом цена мало зависит от пробега, говорит эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Компактный кроссовер Geely Coolray с августа 2023 года также известен под именем Belgee Х50 в белорусской сборке.

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Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Первоначальный мотор JLH-3G15TD – прямой аналог двигателя Volvo B3154T. Три цилиндра, 1,5 литра, 150 л.с., полностью алюминиевый блок, прямой впрыск.

У агрегата высокий расход масла, а очень чувствительные форсунки требуют регулярных промывок. Ременный привод ГРМ часто не доживает до обещанных 100 тысяч км. Часть моторов была с бракованными шатунами – меняли по гарантии.

При рестайлинге в 2022 году на смену этому двигателю пришел мотор BHE15-EFZ 1.5 (172, 174 л.с.) – цилиндров уже четыре, привод ГРМ цепной, но характер тоже непростой – ресурс находится в районе 220-250 тысяч км. Оптимальный бензин для обоих моторов – АИ-98.

Оба двигателя агрегатируются только роботизированными коробками передач 7DCT330 или 7DCT300, разработанными компанией Getrag. Их срок службы примерно равен ресурсу моторов. Конструкция и типовые неисправности аналогичны другим роботам: пробег в 150 тысяч км выдерживают не все.

Geely Coolray плохо подготовлен к нашим зимам. В холодную погоду часто возникают сбои в электронике, обогрев зоны дворников неэффективен, из-за чего правая щетка замерзает. Газовые упоры багажника отказывают, а передние амортизаторы дубеют и проседают.

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В подвеске быстро выходят из строя ступичные подшипники, а тормозные диски первичной комплектации изнашиваются быстрее. Однако главный недостаток модели — склонность кузова к коррозии: сколы и царапины стремительно покрываются ржавчиной.

Прочих мелких поломок, что удивительно для автомобиля эконом-класса, совсем немного.

О других китайских б/у моделях, цена которых не превышает на вторичном рынке 2 млн рублей, читайте здесь.

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
26.06.2024
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