Пьяный водитель утопил мать и сына под Ярославлем

В Ярославской области пьяный водитель утопил машину с пассажирами в карьере

В Угличском районе Ярославской области вечером 25 июня неподалеку от села Троицкое 46-летний мужчина, находясь за рулем Нивы, не справился с управлением. В результате машина упала в заполненный водой песчаный карьер и затонула.

В салоне авто находились 42-летняя женщина и ее 24-летний сын. Они погибли на месте ЧП. Водитель смог выбраться из автомобиля и выплыть.

Уточняется, что водитель машины был пьян.

Следователи отдела МВД России по Угличскому району завели уголовное дело по факту произошедшего. Водителя задержали, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: УМВД России по Ярославской области