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Дилеры переписали цены на флагманский кроссовер Changan

7-местный кроссовер Changan CS95 стал дороже на ₽50 тыс. с момента дебюта в РФ

Флагманский 7-местный кроссовер Changan CS95, дебютировавший в России осенью 2023 года, незначительно подорожал с тех пор.

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Сейчас этот автомобиль в комплектации DLX стоит 4 249 900 руб. и 4 319 900 руб. в версии Black edition, следует из прайс-листов на сайте производителя.

Changan CS95
Changan CS95

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С момента начала продаж в России цена начиналась от 4 199 900 руб. в комплектации DLX и 4 269 900 руб. в версии Black edition. Сегодня автомобили стоят 4 249 900 руб. и 4 319 900 руб., то есть машина подорожала всего на 5%.

Changan CS95 оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 226 л.с. и 380 Н·м, который работает в паре с новой 8-ступенчатой АКП Aisin. Привод полный.

В оснащение автомобиля входят функция мониторинга слепых зон, система удержания в полосе следования, датчики давления в шинах и прочее.

Changan CS95
Changan CS95

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Changan
27.06.2024
Фото:Changan
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