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Остановились починить колесо: ДТП с двумя автобусами произошло в Приангарье

В Приангарье четыре человека пострадали в аварии с маршрутными микроавтобусами

В Жигаловском районе Иркутской области произошло ДТП с тремя иномарками. Уточняется, что 25 июня на 91-м километре автомобильной дороги между населенными пунктами Жигалово и Казачинское кроссовер Toyota Highlander въехал в два остановившихся для ремонта колеса на обочине маршрутного микроавтобуса Toyota Hiace.

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В аварии пострадали трое пассажиров (в том числе двое детей, четырех и восьми лет) и один из водителей маршрутного автобуса, их госпитализировали.

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Правоохранители выясняют причину и обстоятельства инцидента. Прокуратура поставила на контроль проверку, начатую после ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

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Источник: ГУ МВД России по Иркутской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
27.06.2024
Фото:МВД Медиа
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