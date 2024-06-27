Остановились починить колесо: ДТП с двумя автобусами произошло в Приангарье

В Приангарье четыре человека пострадали в аварии с маршрутными микроавтобусами

В Жигаловском районе Иркутской области произошло ДТП с тремя иномарками. Уточняется, что 25 июня на 91-м километре автомобильной дороги между населенными пунктами Жигалово и Казачинское кроссовер Toyota Highlander въехал в два остановившихся для ремонта колеса на обочине маршрутного микроавтобуса Toyota Hiace.

В аварии пострадали трое пассажиров (в том числе двое детей, четырех и восьми лет) и один из водителей маршрутного автобуса, их госпитализировали.

Правоохранители выясняют причину и обстоятельства инцидента. Прокуратура поставила на контроль проверку, начатую после ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: ГУ МВД России по Иркутской области