Юрист раскритиковал разъяснение Верховного суда РФ о легальном покидании места ДТП

Юрист Славнов увидел лазейку для недобросовестных водителей в разъяснении суда

Разъяснение Верховного суда России может стать лазейкой для недобросовестных водителей, чтобы скрыться с места ДТП под предлогом помощи пострадавшему. Об этом заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

Речь идет о том, что теперь водителя не будут наказывать, если он оставил место аварии, виновником или участником которой является, для транспортировки пострадавшего в медучреждение. Прим этом возвратиться обратно автовладелец должен «при наличии объективной возможности», если такой причины нет, то не вернувшийся из больницы водитель также не будет считаться виновным в побеге с места аварии.

Славнов подчеркивает, что реальная ситуация, когда участнику ДТП нужно отвезти травмированного человека в больницу, возможна только на местности с ограниченными возможностями для карет скорой помощи (на удалении от населенных пунктов или в глухой деревне).

«Если произошло какое-то серьезное ДТП, то мы вызываем сотрудников дорожно-патрульной службы и, соответственно, скорую помощь. Причем скорая у нас в приоритете, только медики обладают знаниями о том, как перевозить “тяжелого” пострадавшего человека. У них для этого есть все необходимое: носилки, искусственная вентиляция легких, какие-то жгуты, шины. Опять же, скорая с маяками доедет до больницы куда быстрее, чем автовладелец», – объясняет юрист.

Славнов подчеркивает, что обычный водитель может причинить пострадавшему еще больше вреда при перевозке, поэтому лучше дождаться скорой, тем более что время ее ожидания не занимает много времени. К тому же, водителю нужно будет связаться с дежурной частью и сообщить о ДТП, а также уведомить о намерении отвезти травмированного человека в больницу. Уже после этого он должен будет вернуться на место ДТП для составления протокола сотрудниками ДПС.

«Если же он никуда не позвонил, не сообщил о ДТП и просто уехал – это уже будет считаться скрытием с места аварии», – уточнил эксперт.

Недобросовестные водители конечно же воспользуются этим шансом, чтобы попросту не возвращаться на место происшествия, резюмировал Славнов.

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Источник: osnmedia.ru