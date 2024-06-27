Водитель ГАЗели устроил «догонялки» с полицией (видео)

В Ленобласти полиция догнала и задержала угонщика грузовой ГАЗели

Белые ночи в Санкт-Петербурге – время не только романтики, но и разборок на дорогах. В одну из недавних ночей в полицию поступило сообщение, что в Колпино угнан автомобиль ГАЗель. Выехавшая на поиски полиция вскоре обнаружила грузовик, водитель бросился наутек – и совершил ДТП с кроссовером. Но это его не остановило.

«Стражи правопорядка предприняли попытку остановить угнанный транспорт, однако управлявший им автомобилист требование полиции не выполнил. Увеличив скорость, он попытался скрыться, совершая при этом опасные маневры, что угрожало безопасности других участников дорожного движения», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиции пришлось стрелять – сначала в воздух, затем по колесам, эти фрагменты попали на опубликованное видео. В итоге на пресечении улицы Софийской и проспекта Славы «мятежную» ГАЗель и 36-летнего жителя Колпина, сидевшего за рулем, удалось остановить. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет.

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Источник: МВД Медиа