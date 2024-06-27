#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На рынке России снижаются цены на автомобили — в причинах разбираемся с экспертом
27 июня
На рынке России снижаются цены на автомобили — в причинах разбираемся с экспертом
Автоэксперт Мосеев объяснил, почему в РФ растут...
Интерьер Suzuki Fronx
27 июня
Надежный японский кроссовер с АКП появился в России: он стоит дешевле «китайцев»
Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы...
Еще у одного бренда проблема с тормозами авто — отзыву подлежат почти 10 тыс. машин
27 июня
Еще у одного бренда проблема с тормозами авто — отзыву подлежат почти 10 тыс. машин
Audi отзывает почти 10 тысяч автомобилей из-за...

Водитель ГАЗели устроил «догонялки» с полицией (видео)

В Ленобласти полиция догнала и задержала угонщика грузовой ГАЗели

Белые ночи в Санкт-Петербурге – время не только романтики, но и разборок на дорогах. В одну из недавних ночей в полицию поступило сообщение, что в Колпино угнан автомобиль ГАЗель. Выехавшая на поиски полиция вскоре обнаружила грузовик, водитель бросился наутек – и совершил ДТП с кроссовером. Но это его не остановило.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Стражи правопорядка предприняли попытку остановить угнанный транспорт, однако управлявший им автомобилист требование полиции не выполнил. Увеличив скорость, он попытался скрыться, совершая при этом опасные маневры, что угрожало безопасности других участников дорожного движения», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиции пришлось стрелять – сначала в воздух, затем по колесам, эти фрагменты попали на опубликованное видео. В итоге на пресечении улицы Софийской и проспекта Славы «мятежную» ГАЗель и 36-летнего жителя Колпина, сидевшего за рулем, удалось остановить. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: МВД Медиа

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
27.06.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0