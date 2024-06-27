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Теперь регистрировать машину станет проще — юрист объясняет нововведение

Эксперт Шкуматов: от исключения ОСАГО из перечня документов будут пострадавшие

Госдума РФ исключила страховой полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации транспортных средств. Как это нововведение отразится на автовладельцах и тех, кто планирует купить автомобиль, рассказал лидер российского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

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Главным плюсом необязательного ОСАГО он назвал существенное упрощение регистрационных процедур для автомобиля, особенно при смене номеров.

«Что сейчас должен делать автомобилист перед регистрацией? Он должен купить полис ОСАГО на старые номера, который через пять минут заведомо будет неактуальным, пройти регистрацию, после чего ехать в офис страховой компании и вносить изменения в полис. И так попадает каждый год миллион человек. Может быть, и больше», – объясняет эксперт.

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Отказ от обязательного оформления ОСАГО при регистрации сэкономит автовладельцам не только время, но и деньги, подчеркивает Шкуматов. Единственными, кто пострадает от новой меры, это компании, продающие полисы ОСАГО у отделений ГИБДД по завышенной цене.

«Эти торговцы наконец-то закроются и перестанут продавать то же самое, но в разы дороже», – отметил лидер движения.

Напомним, Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства в случае смены владельца. Согласно поправкам, учет в Госавтоинспекции прекращается по заявлению владельца машины, если она была угнана или похищена. При продаже автомобиля прежний владелец может сразу снять его с учета в ГАИ, не дожидаясь окончания 10 дней после обращения в ведомство.

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Источник: ridus.ru

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Фото:АГН «Москва»
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Фото:АГН «Москва»
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