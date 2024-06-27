Теперь и в Крыму — производитель расширил сеть своих автоцентров в России

В Республике Крым состоится открытие первого официального автоцентра Oting

Первый официальный автоцентр китайского бренда Oting откроется в Республике Крым. Мероприятие запланировано на 1 июля текущего года, сообщает пресс-служба Sinomach Automobile.

Дилерский центр Oting

По традиции производителя, в день открытия автоцентра компания представит дебютную модель бренда Oting внедорожник Паладин, он создан на платформе Nissan Terra. Новинка оснащена турбомотором Mitsubishi 4K31 объемом 2 л, мощностью 218 л. с., 360 Н∙м крутящего момента, и классическим немецким восьмиступенчатым автоматом ZF.

«Мы понимаем важность расширения дилерской сети в России. В данный момент открытие центра в Севастополе является частью плана открытия 100 ДЦ в России к концу 2025 года», – заявил глава филиала «Гиперион Лизинг» (Тяньцзинь) Цзи Цзыюань.

Oting Паладин

Напомним, в Sinomach решили, что продажи Oting Paladin на рынке России будут проходить под названием на кириллице – Паладин.

Компания Sinomach Automobile начала свою деятельность в России с конца 2023 года, она является лидером по импорту на китайский рынок автомобилей ведущих мировых марок.

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Источник: пресс-служба Sinomach Automobile