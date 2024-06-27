Машина повисла на дереве: ЭРА-ГЛОНАСС спасла годовалого ребенка после аварии

Система ЭРА-ГЛОНАСС спасла годовалого малыша после ДТП в Сочи

Совместная работа госинформсистемы ЭРА-ГЛОНАСС, региональной Системы-112 и Службы спасения города Сочи спасла жизни трех человек в аварии, сообщили в пресс-службе компании. В Сочи машина слетела с трассы в овраг и повисла на дереве. Внутри автомобиля были заблокированы две женщины и годовалый ребенок.

От удара автоматически сработала кнопка SOS, подключенная к ЭРА-ГЛОНАСС. За несколько секунд система передала точные данные (цвет, марку автомобиля и координаты), спасателям, которые помогли пострадавшим. Это позволило сэкономить время для спасения людей.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич пояснил, что ЭРА-ГЛОНАСС передала данные, необходимые для ускорения спасения, за 12 секунд. Это помогло сохранить жизнь и здоровье женщинам и малышу. Также Райкевич заметил, что часто в момент ДТП водители и пассажиры испытывают шок, они не могут найти или дотянуться до телефона, который мог просто улететь в разбитое окно. Уникальность госинформсистемы ЭРА-ГЛОНАСС также в том, что 90% вызовов не дублируются из других источников, например с мобильных телефонов свидетелей.

Система позволяет соблюдать правило золотого часа в медицине катастроф, когда помощь, оказанная в течение первых 60 минут, в пять раз повышает шансы сохранение жизней и здоровья пострадавших, добавил Райкевич.

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Пресс-служба «ЭРА-ГЛОНАСС»