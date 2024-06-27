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Как раньше уже не будет: наказание за езду в пьяном виде ужесточат

Депутаты предлагают в 10 раз увеличить штрафы за вождение в пьяном виде

Сумму штрафа за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения необходимо увеличить в 10 раз. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Амурской области.

Соответствующее обращение направят председателю Госдумы Вячеславу Володину, в Правительство РФ и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Предложению парламентариев предшествовала страшная авария с пятью погибшими пешеходами в Благовещенске.


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«Если водитель управлял транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, передал управление лицу, находящемуся в состоянии опьянения, или отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, для таких граждан предлагается повысить размер административного штрафа в 10 раз (до 300 тыс. рублей)», – говорится в обращении депутатов ЗакСа.

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Также предлагается увеличить нижний и верхний пределы срока лишения права управления транспортными средствами, установив срок лишения свободы от трех до пяти лет, с конфискацией транспортного средства.

Кроме того, предлагается ввести норму о задержании транспортного средства до уплаты штрафа или исполнения наказания в виде конфискации ТС. А в отношении тех, кто повторно управлял автомобилем в пьяном виде? предлагается установить штраф до 500 тыс. рублей, в случае с ранее судимыми сумму штрафа увеличить до 700 тыс. рублей.

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Источник: ТАСС

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / jcomp
Количество просмотров 1
27.06.2024
Фото:freepik / jcomp
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