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Производитель анонсировал отзывную кампанию, но утаил количество проблемных машин

Porsche анонсировал отзыв Taycan из-за дефекта тормозов

Руководство немецкого производителя Porsche анонсировало отзывную кампанию электрокаров Taycan из-за неисправности тормозной системы.

Объявленный по всему миру отзыв коснется автомобилей, выпущенных с 2020 года, при этом не уточняется точное их количество. Известно, что с момента запуска Porsche Taycan четыре года назад было реализовано более 150 тыс. экземпляров.

Porsche Taycan
Porsche Taycan
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«Мы провели внутренний анализ качества и выяснили, что в некоторых случаях могут возникать неисправности. Безопасность — наш главный приоритет, поэтому мы решили, что необходимо оптимизировать конструкцию тормозных шлангов на передней оси. Мы изменили конструкцию шлангов, что дает нам полную уверенность в том, что мы больше не столкнемся с этой проблемой», – заявил глава проекта Porsche Taycan Кевин Гик.

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Теперь всем владельцам Taycan необходимо приехать в салон дилера для замены переднего тормозного шланга. По словам производителя, проблема с затронула только небольшое количество автомобилей, у которых на приборной панели загорится сигнальная лампа.

Отмечается, что дефект тормозной системы обнаружили менее чем на 1% всех моделей Taycan, но в компании решили перестраховаться и объявили массовый отзыв. Все работы проведут за счет компании.

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Источник: Motor Authority

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Porsche
Количество просмотров 1
27.06.2024
Фото:Unsplash | Porsche
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