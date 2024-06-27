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Стартует «Шелковый путь» – смотрите, какая будет техника!

В ралли-рейде «Шелковый путь» выступит два экипажа завода «Урал»

Конкуренты камазовцам? Почему бы и нет! Если в прошлом году, впервые участвовавшая в ралли-марафоне «Шелковый путь» фирменная команда Ural Motorsport, выставила на гонку лишь один экипаж, то в нынешнем состязании она будет представлена уже двумя машинами. Наряду с прошлогодним дебютантом Юрием Найманом, второй Урал поведет в бой еще один заводской пилот – Алексей Попов.

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Ural Motorsport, состав экипажей на ралли-рейде «Шелковый путь-2024»:

  • пилот Юрий Найман, штурман Дмитрий Вихренко (Беларусь), механик Николай Королев;
  • пилот Алексей Попов, штурман Антон Кушников, механик Иван Тетерин.

Напомним, что раллийная команда «Урала» возрождена спустя 30 лет – последний раз заводской коллектив участвовал ралли-рейде «Париж-Москва-Пекин» 1992 года, протяженность того маршрута составила 17600 км. И вот, вернувшись в рейды в прошлом году, Урал уверенно прошел «Шелковый путь» – без призов, но составив хорошую конкуренцию фаворитам и не сломавшись.

В ралли-рейде «Шелковый путь» выступит два заводских экипажа «Урал»
В ралли-рейде «Шелковый путь» выступит два заводских экипажа «Урал»

В 2024 году протяженность трансконтинентального ралли-марафона «Шелковый путь» составит 5 243 километра, из которых 2 992 — скоростные участки. Соревнование соединит пять регионов Российской Федерации: Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край, Республику Алтай; с регионами Западной и Центральной Монголии, а также Гоби. Помимо «Урала», участвуют заводчане ГАЗа и КАМАЗа, белорусского МАЗа и множество независимых экипажей. Марафон пройдет с 5 по 15 июля.

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Источник: uralaz.ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
27.06.2024
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