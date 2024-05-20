Триумф спортивного КАМАЗа в Волгоградской области! (видео)

Богдан Каримов из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл баху «Арчеда»

19 мая завершилась баха «Арчеда», проходившая по территории Арчединско-Донского песчаного массива. Это был важный старт, имевший статус кубка России и Чемпионата Волгоградской области по ралли-рейдам. Заводская команда КАМАЗа выступила сильно: три экипажа вошло в четверку сильнейших.

В этот раз «КАМАЗ-мастер» был представлен экипажами маститых Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева, а также 26-летнего Богдана Каримова, еще не достигшего тех же высот в ралли-рейдах. Вероятнее всего, это ненадолго! Ведь в грузовом зачете «Арчеды» камазовцам противостояли команды «МАЗ-СПОРТавто» (Белоруссия), «Урал Моторспорт» и «ГАЗ Рейд Спорт».

Богдан Каримов

Гонка началась 17 мая с 20-километрового пролога, второй этап включал два больших круга по 100 км, а на третий день спортсменам предстояли те же два спецучастка, но с движением в обратную сторону. В результате экипаж Эдуарда Николаева добился четвертого места, а на третьем оказался титулованный белорус Сергей Вязович из «МАЗспорт-Авто».

Экипаж Богдана Каримова (в центре), Дмитрия Никитина и Алмаза Ахмедова

Серебро в очень плотной борьбе завоевал камазовец Дмитрий Сотников, а его коллега Богдан Каримов вырвался на первую позицию и удержал ее до конца! Отметим, что волгоградский этап Чемпионата России баха «Арчеда» стал продолжением спортивного сезона после астраханской бахи «Золото Кагана» и фактически выступил прологом к ралли «Шелковый путь». Ралли пройдет с 5 по 15 июля по территории России и Монголии.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КАМАЗ, КАМАЗ-мастер

Видео: KAMAZ-master