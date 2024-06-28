Дилеры рассказали, как сэкономить полмиллиона при покупке автомобиля

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«АвтоСпецЦентр»: скидки на китайские машины достигли 500 тыс. рублей

В России дилерские центры китайских машин продолжают предлагать большие скидки на автомобили на фоне больших запасов старых партий, сообщили в дилерском холдинге «АвтоСпецЦентр».

В компании отметили, что при покупке у официального дилера можно сэкономить до полумиллиона рублей, в зависимости от выбранной модели. У дилеров, сотрудничающих с ведущими производителями из КНР, можно получить скидку до 30% на новую машину.

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Уточняется, что благодаря разным спецпредложениям новую китайскую машину можно купить по цене бюджетного российского седана.

В дилерском холдинге «Автодом» поделились, что в мае текущего года на пять моделей марок Geely, Chery и Haval предоставлялись скидки в размере 5-9%. В июне 13 моделей из 20 наиболее популярных подешевели, в среднем, на 2-5%, и большая часть из них – китайские.

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

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Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
28.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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