Дилеры рассказали, как сэкономить полмиллиона при покупке автомобиля
В России дилерские центры китайских машин продолжают предлагать большие скидки на автомобили на фоне больших запасов старых партий, сообщили в дилерском холдинге «АвтоСпецЦентр».
В компании отметили, что при покупке у официального дилера можно сэкономить до полумиллиона рублей, в зависимости от выбранной модели. У дилеров, сотрудничающих с ведущими производителями из КНР, можно получить скидку до 30% на новую машину.
Уточняется, что благодаря разным спецпредложениям новую китайскую машину можно купить по цене бюджетного российского седана.
В дилерском холдинге «Автодом» поделились, что в мае текущего года на пять моделей марок Geely, Chery и Haval предоставлялись скидки в размере 5-9%. В июне 13 моделей из 20 наиболее популярных подешевели, в среднем, на 2-5%, и большая часть из них – китайские.
Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.
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Источник: Российская газета