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Еще у одного бренда проблема с тормозами авто — отзыву подлежат почти 10 тыс. машин
Audi отзывает почти 10 тысяч автомобилей из-за...

Еще у одного бренда проблема с тормозами авто — отзыву подлежат почти 10 тыс. машин

Audi отзывает почти 10 тысяч автомобилей из-за трещины на тормозном шланге

Почти 10 тысяч автомобилей Audi e-tron GT отзовут в США из-за риска возникновения трещин на передних тормозных шлангах. Решение об отзывной кампании последовало почти сразу же за отзывом Porsche, отозвавшем автомобили, выпущенные с 2020 года по той же причине.

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Отмечается, что отзыву подлежат 9653 экземпляра, произведенные в период с марта 2021 года по июнь 2024 года, включая RS e-tron GT. Проблему обнаружили в тормозных шлангах, их поставщиком является компания Valeo Powertrain Systems Driveline. Руководство Audi узнало о проблеме еще в сентябре 2023 года, позже, в октябре того же года была создана комиссия для расследования всех обстоятельств, но только в мае 2024 года были предприняты меры по устранению проблемы.

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При этом отмечается, что никаких инцидентов, связанных с возникшим дефектом, не было зафиксировано, Audi получила всего два гарантийных обращения в США, дилерам предстоит бесплатно заменить старые шланги на новые во всех моделях с неисправностью. Владельцы автомобилей получат уведомление по почте 16 августа 2024 года.

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Источник: vw-audi.oemdtc.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
27.06.2024
Фото:Unsplash
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