Geely поборется с BYD по качеству аккумуляторов на «коротких ножах»

Geely представила новые литий-железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 192 Втч/кг

Китайская Geely выпустила новое поколение собственных аккумуляторных батарей Aegis. Эта батарея, известная как «короткий нож» или «кинжал», использует подход, аналогичный батарее от BYD.

В новых литий-железо-фосфатных аккумуляторах Geely улучшены безопасность, срок службы, скорость зарядки и работа при низких температурах.

Главное преимущество новинки — плотность энергии 192 Втч/кг, то есть одна новая заменяет три старых литиевых батареи. Длина аккумулятора составляет всего 580 мм, что значительно короче стандартной длины 960 мм на рынке, а компактный объем увеличивает плотность энергии.

На пресс-конференции Geely подчеркнула результаты испытаний аккумулятора на безопасность. В течение 7 минут и 55 секунд тестирования не возникло ни пожара, ни взрыва, ни дыма, а температура поверхности батареи не превысила 40°С.

Подобные результаты были получены при погружении аккумулятора в морскую воду, трехстороннем падении и сильном ударе — аккумулятор оставался без повреждений в течение 2 часов. Все остальные испытания также прошли успешно.

Geely подала заявки на регистрацию товарных знаков Geely Bulletproof Battery и Aegis Bulletproof Battery, которые классифицируются международным классом 9. Geely утверждает, что эти аккумуляторы обладают уровнем безопасности военного стандарта.

Geely Galaxy E5

Аккумулятор Aegis нового поколения дебютирует в модели Geely Galaxy E5, которая поступит в продажу в начале августа. Будут доступны батареи мощностью 49,52 и 60,22 кВт*ч, обеспечивающие запас хода по CLTC в 440 и 530 километров соответственно.

Таким образом, Geely теперь активно конкурирует с BYD, признанным лидером в производстве батарей для электрокаров. Новый аккумулятор Aegis можно считать ответом на второй поколение лезвийного аккумулятора BYD, который скоро появится на рынке.

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Источник: СarNewsChina