Этот популярный «китаец» за год подешевел на 260 тыс. рублей

Цены на полноприводный Chery Tiggo 7 Pro Max за год упали на ₽260 тыс. в России

Продажи полноприводного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max в РФ начались год назад. Тогда автомобиль в комплектации Elite стоил 3,2 млн рублей, в топовой комплектации Ultimate его цена составляла 3,34 млн рублей. С тех пор цены на эти автомобили изменились.

Сейчас базовый полноприводный Chery Tiggo 7 Pro Max Elite стоит 2,94 млн рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max Ultimate предлагают по цене 3,27 млн рублей. То есть автомобиль подешевел на 260 и 130 тыс. рублей соответственно. К тому же сейчас появилась «промежуточная» комплектация Prestige по цене 3,12 млн рублей.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Под капотом Chery Tiggo 7 Pro Max 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и роботизированная коробка передач.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru