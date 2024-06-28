#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названа дата перезапуска бывшего завода Volkswagen в России
28 июня
Названа дата перезапуска бывшего завода Volkswagen в России
Завод Volkswagen в Калуге запустят 1 августа
Эти машины с МКП дешевле 1,8 млн рублей признаны самыми быстрыми
28 июня
Эти машины с МКП дешевле 1,8 млн рублей признаны самыми быстрыми
HotCars перечислил самые быстрые автомобили с...
Новый японский кроссовер в России? Тест и обзор
28 июня
Новый японский кроссовер в России? Тест и обзор
Новые автомобили Subaru до сих пор можно купить...

Этот популярный «китаец» за год подешевел на 260 тыс. рублей

Цены на полноприводный Chery Tiggo 7 Pro Max за год упали на ₽260 тыс. в России

Продажи полноприводного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max в РФ начались год назад. Тогда автомобиль в комплектации Elite стоил 3,2 млн рублей, в топовой комплектации Ultimate его цена составляла 3,34 млн рублей. С тех пор цены на эти автомобили изменились.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Сейчас базовый полноприводный Chery Tiggo 7 Pro Max Elite стоит 2,94 млн рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max Ultimate предлагают по цене 3,27 млн рублей. То есть автомобиль подешевел на 260 и 130 тыс. рублей соответственно. К тому же сейчас появилась «промежуточная» комплектация Prestige по цене 3,12 млн рублей.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max

Новая модель АВТОВАЗа (между Грантой и Вестой): все подробности и видео

Под капотом Chery Tiggo 7 Pro Max 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и роботизированная коробка передач.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Chery
28.06.2024
Фото:Chery
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 7 Pro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв