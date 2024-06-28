С начала 2024 года выпуск машин вырос, но в мае ситуация изменилась

Росстат: в России производство легковых автомобилей снизилось в мае на 31,5%

За первые пять месяцев 2024 года российские автопроизводители выпустили 267 тыс. легковых автомобилей, этот показатель на 66,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из материалов Росстата.

При этом в мае 2024 года объем производства легковых автомобилей сократился на 31,5% по сравнению с апрелем и оказался ниже на 2,1%, чем в мае прошлого года. Количество произведенных в мае машин составило 43 тыс. легковых автомобиле. На предприятии «ЛАДА Ижевск» в последний весенний месяц встали на конвейер универсал и фургон Lada Largus – налажен их серийный выпуск. Завод «Москвич» запустил производство автомобилей по технологии полного цикла.

На предприятии «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке с конвейера сошел 1000-й пикап Sollers ST6. Запуск производства этой модели стартовал в сентябре 2023 года. Что касается производства грузовых автомобилей, то в период с января по май текущего года их выпустили в количестве 73,5 тыс. экземпляров. Этот показатель превышает на 21% итоги аналогичного периода прошлого года. В целом в мае с конвейеров отечественных производителей сошло 13,2 тыс. грузовиков – на 0,7% больше, чем годом ранее.

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Источник: rosstat.gov.ru