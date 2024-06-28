Кому нужны подержанные машины из Китая — эксперт оценил эффект аукционов

Автоэксперт Жерноклев раскритиковал идею с аукционами машин с пробегом из Китая

Российский автомобильный рынок нуждается в дополнительном стимулировании и расширении, а аукционы не смогут решить эту задачу, тем более что российский потребитель консервативен и не готов покупать то, что он не может потрогать и увидеть воочию. Таким мнением поделился автоэксперт Георгий Жерноклев.

Комментируя информацию о планирующемся в России запуске первых китайских автомобильных аукционов, Жерноклев отметил, что на этом этапе пока мало информации для масштабных выводов об эффекте подобных мероприятий.

«Можно предположить, что это все скорее рекламный ход, нежели реальная перспектива. Если эти аукционы планируется организовать по подобию японских, то это сразу будет провал, скорее всего», – считает автоэксперт.

Для российского потребителя покупка автомобиля с аукциона – это что-то непонятное, страшное и неведомое. Тем более что большую часть на аналогичных японских аукционах составляет не российский покупатель, уточнил Жерноклев.

«Эта практика существует в Японии очень давно. Но там совсем иная философия потребления. Японцы не покупают себе подержанные автомобили «с рук». Когда им необходимо поменять машину, они идут в салон и покупают новую», – объясняет эксперт.

А чтобы избавиться от старой машины и не платить за ее утилизацию, устраиваются аукционы, где машины продаются буквально за бесценок.

Как правило, у этих машин был один хозяин, поэтому их вполне можно эксплуатировать и дальше. Но в России и в Китае совершенно иной подход, здесь покупка автомобиля является вложением средств, чтобы потом можно было его перепродать, констатирует Жерноклев.

«Купить машину с аукциона – это всегда риск. Да, минимальный, да, мы стараемся все предусмотреть и перепроверить, да, есть некоторые страховые гарантии, но это все равно риск. А большинству потребителей необходимо лично увидеть машину, потрогать ее, посмотреть, заглянуть под капот, посидеть за рулем, прокатиться, и даже после всего этого не факт, что купить машину», – объясняет эксперт.

Российский рынок автомобилей, конечно, нуждается в дополнительном стимулировании, но аукционы – это не совсем тот формат, который сможет решить эту задачу, подытожил Жерноклев.

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Источник: primpress.ru