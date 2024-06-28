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Возвращение привычных автобрендов в Россию: каковы шансы

«Автостат»: возвращение ушедших из России автокомпаний почти невозможно

Участники автомобильного рынка высказали мнение, насколько вероятно возвращение ушедших компаний в Россию. Директор по продажам и маркетингу «Санрайз Групп» Михаил Попов отметил, что при желании компании могли бы наладить поставки в нашу страну по альтернативным каналам через другие страны, придумать новые схемы.

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Но этого не происходит, так как в случае нарушения санкций убыток может составить до 30%. Такие потери намного выше, чем прибыль от продаж в РФ, на чей рынок приходилось от 2 до 5% мирового объема продаж.

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Директор по развитию компании VERRA Алексей Ветошкин считает, что даже если бы привычные бренды захотели вернуться в Россию, то им все равно пришлось бы как-то менять позиционирование и адаптироваться к новым рыночным условиям, сложившимся в период их отсутствия. Среди этих новых условий растущее влияние китайских брендов на российском рынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
28.06.2024
Фото:Depositphotos
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