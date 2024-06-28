Родная краска, оригинальные детали, небольшой пробег – Москвич-412, недорого!

На продажу выставлен Москвич-412 1977 года с пробегом 35 тысяч км за 249 т.р.

В Самаре на продажу выставили интересный автомобиль. С одной стороны, это вполне обычный Москвич-412, с другой – сейчас таких машин все меньше, и они постепенно переходят в разряд раритетов. Давно ли вы видели на улице бодрый «четыреста двенадцатый»?

С третьей стороны – машина пребывает в очень неплохом состоянии для своего немаленького возраста. По крайней мере, такое впечатление складывается по фото и описанию.

В объявлении говорится, что оранжевый цвет кузова – родной, все детали – оригинальные, а пробег составляет всего 35 тысяч километров. По словам владельца, машина находится в отличном для своих лет состоянии, полностью на ходу и заводится с пол-оборота.

Что ж, если принять во внимание тот факт, что через каких-то три года этому седану стукнет полтинник, предложение действительно выглядит довольно привлекательно. Скажем прямо, это никакая не «капсула времени» (и это замечательно) – видно, что машина ездила и служила верой и правдой. По ПТС у этого Москвича один владелец.

Продавец готов уступить этого красавца всего за 249 тысяч рублей, да еще и поторговаться можно – но лишь немного. Да и справедливости ради: не такая уж высокая цена за живой кусочек истории.

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Источник: Авито