Культовые машины из популярных сериалов предлагают за 5 млн рублей

В РФ есть авто из сериалов «Сверхъестественное», «Шерлок» и «Постучись в дверь»

При просмотре сериалов мы склонны эмоционально привязываться к персонажам и интересоваться подробностями их вымышленной жизни. Эксперты Авито Авто собрали подборку машин из культовых сериалов, доступных для приобретения на платформе.

Chevrolet Impala IV

Chevrolet Impala IV

Chevrolet Impala IV поколения 1965 года выпуска – автомобиль одного из главных персонажей сериала «Сверхъестественное» Дина Винчестера.

Черный хардтоп-седан в базовой комплектации имеет узнаваемую внешность с большим количеством хромированных деталей. Заднеприводный автомобиль оснащен 5,4–литровым бензиновым двигателем мощностью 304 л.с. и АКП. Примечательно то, как по сюжету сериала машина была приобретена: очутившийся в прошлом Дин советует своему отцу купить ее, и впоследствии она достается главному герою уже в подарок от папы. С тех пор Дин всегда защищает автомобиль от любых опасностей – так же, как оберегает семью.

Chevrolet Impala IV

Продавец выставил этот автомобиль за 5 500 000 рублей.

Aston Martin V8 Vantage III

Aston Martin V8 Vantage III

Еще одним автомобилем из культового сериала является Aston Martin V8 Vantage III поколения – ярко-красная машина миссис Хадсон из «Шерлока». Этот двухдверный четырехместный суперкар S-класса в кузове купе оснащен 4,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 385 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль имеет стильный дизайн с большой решеткой радиатора, узкими, вытянутыми фарами, длинным рельефным капотом, широкими колесными арками и характерными «жабрами» на крыльях.

Aston Martin V8 Vantage III

Кроме того, в машине есть круиз- и климат-контроль, электронный ветрового стекла и передние сиденья с функцией памяти. В четвертом сезоне «Шерлока» владелица квартиры на Бейкер-стрит эффектно уходит от полиции на этом суперкаре. В этот момент нам становится ясно, что за маской обыкновенной пожилой женщины скрывается дерзкая вдова криминального авторитета, умело управляющая гоночным автомобилем.

Машину продают за 4 900 000 рублей.

BMW Z4

BMW Z4

BMW Z4 поколения G29 2019 года выпуска – автомобиль главного героя нашумевшего турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Серкана Болата. Мы неоднократно становимся свидетелями совместных поездок Эды и Серкана на этой машине, именно здесь зарождаются их чувства.

BMW Z4

Черный двухместный родстер в комплектации M Sport оснащен задним приводом, двухлитровым бензиновым мотором мощностью 197 л.с. и автоматической коробкой передач. Сетчатый дизайн широкой невысокой решетки радиатора и проходящая над задними колесными арками четкая линия подчеркивают спортивный характер автомобиля.

Просят за этот автомобиль 4 950 000 рублей.