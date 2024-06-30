Культовые машины из популярных сериалов предлагают за 5 млн рублей
При просмотре сериалов мы склонны эмоционально привязываться к персонажам и интересоваться подробностями их вымышленной жизни. Эксперты Авито Авто собрали подборку машин из культовых сериалов, доступных для приобретения на платформе.
Chevrolet Impala IV
Chevrolet Impala IV поколения 1965 года выпуска – автомобиль одного из главных персонажей сериала «Сверхъестественное» Дина Винчестера.
Черный хардтоп-седан в базовой комплектации имеет узнаваемую внешность с большим количеством хромированных деталей. Заднеприводный автомобиль оснащен 5,4–литровым бензиновым двигателем мощностью 304 л.с. и АКП. Примечательно то, как по сюжету сериала машина была приобретена: очутившийся в прошлом Дин советует своему отцу купить ее, и впоследствии она достается главному герою уже в подарок от папы. С тех пор Дин всегда защищает автомобиль от любых опасностей – так же, как оберегает семью.
Продавец выставил этот автомобиль за 5 500 000 рублей.
Aston Martin V8 Vantage III
Еще одним автомобилем из культового сериала является Aston Martin V8 Vantage III поколения – ярко-красная машина миссис Хадсон из «Шерлока». Этот двухдверный четырехместный суперкар S-класса в кузове купе оснащен 4,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 385 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль имеет стильный дизайн с большой решеткой радиатора, узкими, вытянутыми фарами, длинным рельефным капотом, широкими колесными арками и характерными «жабрами» на крыльях.
Кроме того, в машине есть круиз- и климат-контроль, электронный ветрового стекла и передние сиденья с функцией памяти. В четвертом сезоне «Шерлока» владелица квартиры на Бейкер-стрит эффектно уходит от полиции на этом суперкаре. В этот момент нам становится ясно, что за маской обыкновенной пожилой женщины скрывается дерзкая вдова криминального авторитета, умело управляющая гоночным автомобилем.
Машину продают за 4 900 000 рублей.
BMW Z4
BMW Z4 поколения G29 2019 года выпуска – автомобиль главного героя нашумевшего турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Серкана Болата. Мы неоднократно становимся свидетелями совместных поездок Эды и Серкана на этой машине, именно здесь зарождаются их чувства.
Черный двухместный родстер в комплектации M Sport оснащен задним приводом, двухлитровым бензиновым мотором мощностью 197 л.с. и автоматической коробкой передач. Сетчатый дизайн широкой невысокой решетки радиатора и проходящая над задними колесными арками четкая линия подчеркивают спортивный характер автомобиля.
Просят за этот автомобиль 4 950 000 рублей.
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