КАМАЗ читает рэп? На это стоит взглянуть!

КАМАЗ представил экипажи «Шелкового пути» в формате рэп-клипа

Все больше команд-участников ралли-рейда «Шелковый путь» презентуют свои экипажи и технику, после чего отправляются на старт гонки, который состоится уже совсем скоро. Только что в путь отправился «Урал» – мы рассказывали об этом совсем недавно. Не остался в стороне и признанный фаворит, коллектив «КАМАЗ-мастер», фирменная команда челнинского автогиганта.

Причем презентация пилотов, штурманов и механиков (напомним, в экипаже раллийного грузовика три участника) оформлена в виде рэп-композиции - предлагаем вам взглянуть на это в конце заметки, если вы вдруг пропустили. Ну а пока огласим состав экипажей на заводских КАМАЗах в более традиционном ключе – списком:

пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Дмитрий Авдеев;

пилот Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов;

пилот Андрей Каргинов, штурман Иван Мальков, механик Данил Телепов;

пилот Богдан Каримов, штурман Дмитрий Никитин, механик Алмаз Ахмедов;

пилот Сергей Куприянов, штурман Александр Куприянов, механик Иван Татаринов;

Подтвердит ли свою скорость молодой Богдан Каримов, недавний триумфатор бахи «Арчеда»? Дадут ли старшие товарищи бой конкурентам, год от года наращивающим мощь? Отметим, что и камазовцы существенно модернизировали технику – будет на что посмотреть. Старт Международного ралли «Шёлковый путь» состоится 5 июля 2024 года в Томске.

Источник: «КАМАЗ-мастер»