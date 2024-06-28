#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Московские парковки станут свободнее и доступнее: что придумали власти?
28 июня
Московские парковки станут свободнее и доступнее: что придумали власти?
Эксперт оценил изменение тарифов на парковку в...
Еще одно табу — туристам из России запретили летать самолетами в эти страны
28 июня
Еще одно табу — туристам из России запретили летать самолетами в эти страны
АТОР: Евросоюз наложил запрет на авиаперелеты...
Водителям в возрасте 70+ хотят запретить водить машину — эксперт против
28 июня
Водителям в возрасте 70+ хотят запретить водить машину — эксперт против
Автоэксперт Гудков: нельзя лишать 70-летних...

КАМАЗ читает рэп? На это стоит взглянуть!

КАМАЗ представил экипажи «Шелкового пути» в формате рэп-клипа

Все больше команд-участников ралли-рейда «Шелковый путь» презентуют свои экипажи и технику, после чего отправляются на старт гонки, который состоится уже совсем скоро. Только что в путь отправился «Урал» – мы рассказывали об этом совсем недавно. Не остался в стороне и признанный фаворит, коллектив «КАМАЗ-мастер», фирменная команда челнинского автогиганта.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Причем презентация пилотов, штурманов и механиков (напомним, в экипаже раллийного грузовика три участника) оформлена в виде рэп-композиции - предлагаем вам взглянуть на это в конце заметки, если вы вдруг пропустили. Ну а пока огласим состав экипажей на заводских КАМАЗах в более традиционном ключе – списком:

  • пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Дмитрий Авдеев;
  • пилот Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов;
  • пилот Андрей Каргинов, штурман Иван Мальков, механик Данил Телепов;
  • пилот Богдан Каримов, штурман Дмитрий Никитин, механик Алмаз Ахмедов;
  • пилот Сергей Куприянов, штурман Александр Куприянов, механик Иван Татаринов;

Подтвердит ли свою скорость молодой Богдан Каримов, недавний триумфатор бахи «Арчеда»? Дадут ли старшие товарищи бой конкурентам, год от года наращивающим мощь? Отметим, что и камазовцы существенно модернизировали технику – будет на что посмотреть. Старт Международного ралли «Шёлковый путь» состоится 5 июля 2024 года в Томске.

Источник: «КАМАЗ-мастер»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
28.06.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0