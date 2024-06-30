Популярный у россиян кроссовер обновился — старт продаж в городе белых ночей

В России стартовали продажи кроссовера Tiggo 7 Pro Max от 2,6 млн рублей

Торжественная презентация рестайлинговой версии кроссовера Tiggo 7 Pro Max состоялась сегодня на Дворцовой площади в Петербурге. Стоимость кроссовера с учетом выгод стартует от 2,67 млн рублей. Кроссовер уже есть в наличии у официальных дилеров марки Chery в России в шести комплектациях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD и Ultra, Ultra AWD.

«Кроссовер Tiggo 7 появился в модельной линейке дистрибьютора марки Chery в России в 2020 году и сразу привлек внимание автолюбителей, которым важны технологичность, надежность, безопасность и комфортабельность. По мере возрастающих пожеланий клиентов и следуя корпоративной философии, направленной на улучшение качества жизни потребителей, компания непрерывно работала над совершенствованием модели», — говорится в сообщении пресс-службе «Чери автомобили Рус».

Chery Tiggo 7 Pro Max

Под капотом обновленного кроссовера установлен бензиновый турбированный двигатель объемом 1,6 л мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Максимальная мощность двигателя достигается на 5500 об/мин, а максимум крутящего момента в 275 Нм выдает в широком диапазоне — 2000-3800 об/мин. Для разгона до 100 км/ч полноприводному Tiggo 7 Pro Max понадобится всего 9,8 секунды, а переднеприводному – 9,7 секунды.

Chery Tiggo 7 Pro Max

В списке оснащения базовой комплектации Active заявлены: 18-дюймовые алюминиевые литые диски, полностью светодиодная оптика, включая динамические указатели поворота, функция отсрочки выключения фар (Follow me home), дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, камера заднего вида, датчики парковки, ABS, ESC, четыре подушки безопасности, датчики дождя и света, круиз-контроль, «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, голосовое управление, навигация и многое другое.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Чери автомобили Рус