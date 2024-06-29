Автопрому России предрекли сложности — разбираемся в причинах с экономистом

Экономист Беляев: Ужесточение автокредитования негативно отразится на автопроме

Инициатива Центробанка РФ по ужесточению условий выдачи автокредитов негативно скажется не только на потребительском рынке, но и на автомобильной промышленности. Об этом рассказал экономист Михаил Беляев.

Рассуждая о последствиях стремления финансового регулятора снизить закредитованность россиян, Беляев констатировал, что в этом случае населению будет сложнее приобрести автомобиль, причем не только иномарку, но и отечественного производства.

«Для нас автомобиль – это уже предмет первой необходимости. Особенно для молодежного сектора. Многие используют авто для работы, детских нужд. Без автомобиля многие не понимают, как жить», – объясняет эксперт.

Беляев убежден, что от очередного запрета Центробанка отечественная промышленность может сильно «просесть». На фоне того, что автопроизводители не могут похвастаться выдающимися достижениями в части выпуска машин, наличие проблем при сбыте поставит автопром в сложное положение. А эта отрасль является ведущей, и на ней много завязано, подчеркивает Беляев.

«На автосборочное предприятие работает около 2000 других компаний. Они выпускают зеркала, сиденья, педали и прочее. Если вы затрудняете продажу автомобиля как конечного изделия, значит, вы затрудняете и жизнь 2000 других предприятий, которые с ним связаны по кооперированным поставкам. Будет сложно с рабочими местами, заработками. Люди, которые работают, может быть, потеряют работу или им придется забыть о росте заработной платы», – отмечает экономист.

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ оказывает давление практически на все сферы экономики, подытожил Беляев.

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Источник: Новости транспорта